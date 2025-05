Inteligência Artificial consome até meio litro de água ao responder duas dúzias de perguntas. Brasil estuda entrar no mercado de data center sustentável

Sábado 17/05/25 - 7h10

O avanço da inteligência artificial (IA) tem impulsionado a demanda por enorme infraestrutura computacional, resultando em preocupações ambientais, especialmente no que diz respeito ao consumo de água por data centers.(Data center é a instalação física projetada para abrigar sistemas de computação e seus componentes associados, como servidores, unidades de armazenamento de dados e equipamentos de rede. Esses centros são fundamentais para armazenar, processar e gerenciar grandes volumes de dados digitais, sustentando aplicações e serviços essenciais para empresas e organizações.)Estudos indicam que a cada 20 a 50 interações com ferramentas de IA, como o ChatGPT, podem consumir até meio litro de água, utilizada principalmente no resfriamento dos servidores que processam essas solicitações.O consumo se intensifica em tarefas mais complexas, como a geração de imagens, que exigem maior capacidade computacional e, consequentemente, mais recursos para manter a temperatura adequada dos equipamentos .Em 2022, os data centers do Google retiraram cerca de 25 bilhões de litros de água para resfriamento, sendo a maior parte potável. Projeções apontam que, até 2027, a demanda global por IA poderá resultar na retirada de 4,2 a 6,6 bilhões de metros cúbicos de água, volume superior ao consumo anual de países como a Dinamarca .([Poder360][4])O Brasil medida provisória para atrair investimentos em data centers sustentáveis.O plano, conhecido como "Redata", prevê incentivos fiscais, como a desoneração de investimentos e isenção de impostos de importação para equipamentos não fabricados no país, além da exigência do uso de energia limpa, como fontes eólicas e solares, nos novos empreendimentos .Incentivos fiscais podem não ser suficientes para atrair investimentos. Há necessidade de melhorias na infraestrutura elétrica e de conectividade, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, para viabilizar a instalação e operação eficiente de data centers .