Trump, no lugar de negociações individuais com 150 países, agora pretende estabelecer medidas por cartas

Sábado 17/05/25 - 6h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou mudança na política comercial dos EUA.



Em vez de continuar as negociações individuais com cerca de 150 nações interessadas em acordos comerciais, o governo norte-americano optará por estabelecer unilateralmente novas tarifas de importação.



Essas tarifas serão comunicadas por meio de cartas enviadas pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, nas próximas semanas .





A decisão ocorreu após a implementação, em abril, de tarifas de até 50% sobre produtos de aproximadamente 60 países e uma tarifa base de 10% sobre todas as importações estrangeiras.



Trump havia concedido uma pausa de 90 dias na aplicação dessas tarifas, com exceção da China, visando permitir negociações.



Com o novo anúncio, o governo indica que não haverá mais negociações diretas, e os países serão informados das tarifas que deverão pagar para fazer negócios com os EUA .



Até o momento, os Estados Unidos firmaram acordos com o Reino Unido e a China.



O acordo com o Reino Unido mantém a tarifa base de 10% e isenta 100 mil veículos britânicos de uma nova tarifa global de 25% sobre automóveis, além de eliminar tarifas sobre peças de aeronaves.



Com a China, foi acordada uma redução mútua de tarifas, com os EUA aplicando uma tarifa de 30% sobre as exportações chinesas, enquanto a China reduziu suas tarifas para 10% sobre produtos norte-americanos .





A medida de Trump visa pressionar os países a aceitarem os termos comerciais impostos pelos EUA, sob pena de enfrentarem tarifas mais elevadas.



A abordagem tem gerado preocupações nos mercados financeiros e entre especialistas em comércio internacional, que questionam a eficácia e as possíveis repercussões econômicas da política .