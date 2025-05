Mega de hoje, de 68 milhões de reais, já é uma das maiores do ano. Não vá se esquecer

Sábado 17/05/25 - 7h35

Mega deste sábado:



O prêmio está acumulado estimado em 68 milhões de reais.



Os interessados podem registrar suas apostas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis números, custa 5 reais.







No último concurso, ninguém acertou as seis dezenas.



A probabilidade de acertar os seis números com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.



É possível participar de bolões organizados pelas lotéricas, com preço mínimo de R$ 10 por cota.



Este prêmio é um dos maiores do ano.