O Superior Tribunal de Justiça julgou, ontem, o primeiro caso de "sexting", isto é, a prática de divulgar conteúdos eróticos e sensuais pela internet, ofendendo a privacidade das pessoas. No caso, houve condenação de indenização de R$ 121 mil

A ação foi proposta por aluna que participou de festa à fantasia em S. Paulo, há alguns anos. A aluna foi fotografada em momento íntimo com o namorado num quarto chamado de "cantinho do amor".

As imagens foram parar na internet, provocando sofrimento por causa da repercussão. Os estudantes declarados culpados vão arcar com a indenização.