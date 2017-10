São estas as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2017, Dia do Deficiente Físico e véspera do Dia da Criança e de Nossa Senhora Aparecida: Folha de São Paulo: “Relator defende barrar a 2ª denúncia contra Temer”; O Estado de São Paulo: “Com ataques à Justiça e PGR, relator rejeita 2ª denúncia”;

INOCENTA

O Tempo (Belo Horizonte): “Relator pede rejeição a denúncia contra Temer”; Estado de Minas: “Relator ataca PGR e inocenta Temer”; O Globo (Rio): “Relator vota pela rejeição da denúncia contra Temer”;

REJEITA

O Liberal (Belém): “Relator tucano rejeita segunda denúncia contra Michel Temer”; Diário de Pernambuco (Recife): “Relator vota por arquivar 2ª denúncia”; A Tarde (Salvador): “Relator rejeita denúncia contra Temer e ministros”.