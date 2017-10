O técnico Oswaldo de Oliveira relacionou 23 jogadores do Atlético para o jogo de hoje contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Marcos Rocha, que chegou a ser dúvida, foi confirmado entre os titulares.

OTERO

A novidade ficou por conta do meia venezuelano Otero. Ele estava com a seleção da Venezuela, mas deve ficar à disposição do treinador do Galo para jogo que será disputado no Independência, a partir das 21h45.

TIME B

Elias cumprirá suspensão, sendo substituído por Roger Bernardo. Matheus Mancini e Mansur, que integravam o time B, segue no grupo principal e foram relacionados. O Atlético deve começar jogando com: Victor, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Roger Bernardo, Cazares, Robinho, Valdívia e Fred.