Pela 5ª vez na temporada, o Grêmio está no caminho do Cruzeiro. O jogo de hoje, às 21h45, na Arena do Grêmio, é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMAS

As duas equipes estão próximas na tabela: enquanto os mineiros ocupam o 4º lugar, com 44 pontos, os gaúchos aparecem em 3º, com 46. O jogo de hoje, portanto, valerá uma posição melhor na tabela da Série A.

LEMBRANÇAS

Os confrontos anteriores trazem boas lembranças ao torcedor da Raposa. Pela semifinal da Copa do Brasil e pelas quartas de final da Primeira Liga, o time de Mano Menezes levou a melhor sobre o Grêmio e eliminou a equipe gaúcha.

VANTAGEM

Já no Brasileirão, houve empate de 3 a 3 na 8ª rodada do 1º turno. O retrospecto geral mostra duas vitórias do Cruzeiro em 2017, um empate e uma vitória do Grêmio. São 6 gols da Raposa e 4 da equipe gaúcha.