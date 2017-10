Qua 11/10/17 - 16h - 27ª rodada do Brasileirão tem 6 jogos hoje e 4 amanhã

O Campeonato Brasileiro vai entrar hoje na sua 27ª rodada. Serão 6 jogos hoje 4 amanhã. Às 19h30 desta quarta-feira jogarão Botafogo e Chapecoense no Rio e Atlético Paranaense e Atlético Goianiense em Curitiba. Às 21h, o Corinthians receberá o Coritiba em São Paulo. Às 21h45 os jogos serão entre Atlético Mineiro e São Paulo no Independência, Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, e Avaí e Vasco em Florianópolis.

FERIADO

No feriado jogarão às 17h Flamengo e Fluminense no Maracanã, Vitória e Sport em Salvador, e Ponte Preta e Santos em Campinas. A 27ª rodada do Brasileirão serão encerrada com o jogo Palmeiras e Bahia, às 21h, em São Paulo.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros