Em confronto direto por uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro, o Atlético receberá hoje, às 21h45, o São Paulo pela 27ª rodada.

ESTREIA

O jogo também marca a estreia de Oswaldo de Oliveira no Independência à frente do Galo. O Atlético inicia a rodada na 9ª colocação, com 34 pontos - 3 a mais que o 14º São Paulo.

LIBERTADORES

Ao mesmo tempo em que tenta se distanciar de vez da zona de rebaixamento, o Galo segue atento à chance de se classificar para a Copa Libertadores de 2018. Para isso, uma vitória hoje é fundamental. Pela Série A, o Atlético não vence como mandante desde 13 de agosto, quando derrotou o Flamengo por 2 a 0.