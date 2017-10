Campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro emplacou uma série positiva no Campeonato Brasileiro. Está há 7 jogos sem perder na competição e é a equipe que mais pontuou no 2º turno. Mesmo com vaga garantida na Copa Libertadores de 2018, a Raposa pretende fazer boa campanha na Série A.

CONFIANÇA

Seguem em jogo a possibilidade de boa premiação, o salto no ranking da CBF e o ganho de confiança para o ano que vem. Sem o técnico Mano Menezes, que segue afastado por causa de tratamento de pele, o Cruzeiro terá Sidnei Lobo à frente da equipe nesta quarta-feira.

ESCALAÇÃO

O assistente repetirá a escalação usada na vitória contra a Ponte Preta: Rafael, Ezequiel, Digão, Manoel, Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis. O jogo está marcado para as 21h45 e será disputado em Porto Alegre.