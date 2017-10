A Fifa informou que 3,5 milhões de ingressos foram solicitados na 1ª etapa da venda para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O período de pedidos dos bilhetes começou em 14 de setembro e foi encerrado às 6h da manhã de ontem.

BRASIL

O Brasil está entre os países que mais solicitaram bilhetes, colocando-se entre os 10 primeiros. Nesta fase, os torcedores solicitam as entradas sem saber as seleções que poderão acompanhar.

NOVEMBRO

As respostas serão dadas até 16 de novembro, quando terá início a 2ª das 3 etapas de venda de ingressos. Os pedidos de ingressos só podem ser feitos no site da Fifa. Os mais baratos custam R$ 326,00. Os mais caros, para a final, são de R$ 3.420,00.