Os jogadores do Atlético se reapresentaram hoje na Cidade do Galo. Depois da vitória sobre o São Paulo, o próximo compromisso do time é no domingo, contra o Sport, às 17h, em Recife. O Atlético vai buscar a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

ROBINHO

Suspenso pelo 3ª cartão amarelo, o atacante Robinho é desfalque para o jogo contra o Sport. O meia Cazares, com uma entorse no tornozelo direito, não deve ser problema para o compromisso contra o Sport. Ainda com dores na coxa, Luan segue em tratamento e não deve jogar.