O atacante Sassá, que vem reclamando de dores no joelho direito, será operado neste sábado. Exames apontaram problemas na cartilagem do joelho e por isso Sassá está afastado dos trabalhos e dos jogos desde a partida contra a Chapecoense, na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

INSATISFEITOS

Durante este período, muitos torcedores questionavam os motivos que deixavam Sassá longe dos jogos. Mesmo afastado, o atacante postava diversas fotos em suas redes sociais em momentos de descontração, viagens e festas - o que deixava os cruzeirenses insatisfeitos. O Cruzeiro não divulgou o período de recuperação de Sassá, que está fora dos treinos na Toca II e dos jogos por período indeterminado.