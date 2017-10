Sex 13/10/17 - 17h - Preço das passagens aéreas sobe no Brasil após cobrança por bagagem

Levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o preço das passagens aéreas tem subido desde que as empresas começaram a cobrança por bagagem. Entre junho e setembro, esta alta chegou a 35,9%, segundo a Fundação Getúlio Vargas.

MODERADA

Já estudo do IBGE diz a elevação foi mais moderada, de 16,9%. Tanto os dados coletados pelo IBGE como os pela FGV são de passagens destinadas ao turismo de lazer, cujas tarifas costumam ser mais baratas, já que a compra é realizada com antecedência.

PASSAGENS

Passagens corporativas, adquiridas próximo da data da viagem, acabam não sendo consideradas pelos índices das entidades. A Fundação Getúlio Vargas faz sua coleta de dados considerando o preço das passagens para uma viagem que ocorreria dentro de 30 dias, enquanto o IBGE utiliza o prazo de 60 dias.

