Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro de 2017, o Atlético venceu duas partidas seguidas. E tal feito deu o mesmo resultado ao Galo: a 8ª colocação. Ao vencer Atlético Paranaense e São Paulo, o Atlético voltou à colocação máxima atingida na competição deste ano.

LIBERTADORES

Para o jogo diante do Sport Recife, às 17h de domingo, o Galo terá a chance de entrar pela primeira vez na zona de classificação à Libertadores.

COMBINAÇÃO

Com o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o atual G6 vira G7, e uma combinação de resultados pode colocar o Galo em 7º. Para tanto, precisará fazer seu papel e derrotar o Sport, que venceu o Vitória fora de casa no feriado de Nossa Senhora Aparecida.