A saída do técnico Cuca do Palmeiras pode ter consequências na Toca da Raposa. O treinador do Cruzeiro, Mano Menezes, foi sondado recentemente pela cúpula do Palmeiras e passou a ser o mais cotado para assumir o clube paulista em 2018. Parte da imprensa paulista já até dá como certa a transferência de Mano para o Palmeiras.

NOTA

A relação entre a saída de Cuca do Palmeiras e o interesse por Mano é tão forte que o treinador do Cruzeiro emitiu nota em que reitera a intenção de ouvir o que a nova diretoria da Raposa pensa para a temporada 2018. Coincidência ou não, o comunicado foi postado logo depois da oficialização do desligamento de Cuca.