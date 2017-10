No jogo diante do Sport, às 17h deste domingo, no Recife, o Atlético terá a chance de entrar pela 1ª vez na zona de classificação à Libertadores.

COMBINAÇÃO

Com o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o atual G6 vira G7, e uma combinação de resultados pode colocar o Galo em 7º. Para tanto, precisará derrotar o Sport e secar o Flamengo, que visitará a Chapecoense também às 17h deste domingo.

VITÓRIA

O rubro-negro tem 40 pontos, 3 a mais do que o Atlético. Porém, se as duas equipes terminarem a rodada em igualdade de pontos, o Galo necessariamente assumirá a 7ª posição, pois terá uma vitória a mais (11x10).