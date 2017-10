O técnico Mano Menezes tem evitado falar da disputa do título do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, que está a 11 pontos do Cruzeiro. Mas a boa fase da Raposa, que não perde há 13 jogos e é o líder do 2º turno do Brasileirão, é comemorada pelo técnico por um motivo bastante especial.

DE OLHO

“Estamos num momento de crescimento e é bom terminar a temporada dessa forma”, explicou Mano. Mas sem jogar neste fim de semana, o Cruzeiro está de olho nos jogos da 28ª rodada do Brasileirão.

ANTECIPADA

A partida contra a Ponte Preta, anteriormente marcada para hoje, foi antecipada e vencida pela Raposa, que ocupa a 3ª colocação na tabela com 47 pontos. “Já jogamos de forma antecipada contra a Ponte Preta e agora é ver o que vai acontecer”, disse o treinador do Cruzeiro.