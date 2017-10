Sáb 14/10/17 - 17h - Feriadão com 9 jogos pela 28ª rodada do Brasileirão

Este feriadão terá 9 jogos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h deste sábado jogarão Vasco e Botafogo no Rio. Às 21h, o São Paulo receberá o Atlético Paranaense na capital paulista.

GALO

Para o domingo estão agendados às 17h: Atlético Mineiro e Sport no Recife, Fluminense e Avaí no Maracanã, Atlético de Goiás e Palmeiras em Goiânia, e Chapecoense e Flamengo em Chapecó. Às 19h, se enfrentarão Coritiba e Grêmio em Curitiba, e Bahia e Corinthians em Salvador.

RAPOSA

A 28ª rodada será encerrada às 20h de segunda-feira com o jogo Santos e Vitória, em São Paulo. O jogo do Cruzeiro com a Ponte Preta, que estava marcado para este sábado, aconteceu no dia 7 de outubro, no Mineirão, com a Raposa vencendo por 2 a 1. Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros