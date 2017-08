O Ministério Público denunciou 72 ex-deputados federais por desvio de dinheiro (peculato) por uso irregular da cota de passagens aéreas. Foram oferecidas 28 denúncias criminais na 12ª Vara Federal em Brasília.

BILHETES

As denúncias apontam R$ 8,36 milhões gastos irregularmente com 13.877 bilhetes aéreos usados entre 2007 e março de 2009. Só um grupo de 6 ex-deputados gastou mais de R$ 200 mil cada um com passagens em 2 anos. Na média, cada ex-deputado denunciado usou 193 passagens, gastando R$ 116 mil no período.