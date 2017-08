Durante esta semana, o técnico Mano Menezes terá tempo para trabalhar com seus jogadores na Toca da Raposa II. O próximo compromisso do time será apenas no domingo, dia 13, diante do São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

PRIORIDADE

O clássico está marcado para as 11h da manhã. Mas, no momento, o Cruzeiro tem como prioridade os jogos contra o Grêmio, nos dias 16 de agosto, em Porto Alegre, e 23, no Mineirão, pelas semifinais da Copa do Brasil. A Raposa quer pelo menos empatar em Porto Alegre para decidir a vaga para a final no Mineirão.