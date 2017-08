São estas as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2017, Dia de São Fábio:

IMPOSTO

Folha de São Paulo: “Temer cogita nova alta de imposto, mas exclui o Imposto de Renda”; O Estado de São Paulo: “Coreia do Norte já tem ogiva para míssil; Trump ameaça”; O Globo (Rio): “Após forte reação, Temer recua de alta de imposto”;

JANOT

O Tempo (Belo Horizonte): “Temer pede para STF tirar Janot de investigações”; A Tarde (Salvador): “Defesa de Temer pede ao STF a suspeição de Janot”;

NEGA

Valor Econômico (São Paulo): “Temer confirma e depois nega possível alta do Imposto de Renda”; Zero Hora (Porto Alegre): “Após críticas de aliados, Temer nega que proporá elevação no Imposto de Renda”; Correio Braziliense (Brasília): “Governo recua do Imposto de Renda de 35% após forte reação ao aumento”.