Pelo último boletim da meteorologia, Montes Claros vai ter temperaturas acima dos 30 graus até sexta-feira da semana que vem. Para hoje, a previsão é de temperatura máxima de 33 graus. Amanhã, a máxima deve atingir os 34.

MÁXIMAS

De sexta-feira até 18 de agosto, as máximas devem ficar entre 31 e 33 graus. A temperatura mínima vai subir de 14 graus, registrada hoje no Alto dos Morrinhos, Vila do Rádio, para 17 graus.

“LIMPO”

No momento, o tempo está ensolarado, a temperatura é de 28 graus e os ventos de 4 km. A máxima ontem foi de 30 graus, às 15h. A previsão para a noite de hoje é de “céu limpo”, com temperatura mínima de 17 graus.