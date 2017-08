O técnico Rogério Micale tinha duas dúvidas para a lista de relacionados do Atlético para o jogo decisivo contra o Jorge Wilstermann, hoje às 21h45, no Mineirão: o atacante Fred e o volante Gustavo Blanco.

ESTIRAMENTO

Os dois jogadores treinaram ontem e fizeram testes. Fred foi aprovado e está na lista com outros 17 jogadores para a partida válida pela Copa Libertadores. Gustavo Blanco foi vetado. Fred se recuperou de estiramento na panturrilha direita e foi relacionado. Como ainda não está 100%, fica a dúvida se ele será titular diante dos bolivianos.

TENDINITE

Já Gustavo Blanco sofreu tendinite no tornozelo esquerdo durante treino na semana passada. Rogério Micale não convocou laterais reservas para a partida. No meio-campo, Roger Bernardo não foi relacionado, assim como Marlone. A escalação do Galo é mistério. O treinador não deu dicas do time que vai colocar em campo.