O atacante Neymar deve denunciar o Barcelona na Fifa caso o clube continue bloqueando o pagamento de 26 milhões de euros referentes ao bônus de renovação de contrato.

FIFA

Neymar notificou o clube catalão para o pagamento e, caso não consiga chegar a um acordo amigável, deve abrir a disputa na Fifa. Quando anunciou que Neymar estava deixando o clube, o Barcelona informou que depositou o valor referente ao bônus em juízo e que o dinheiro só seria liberado em caso de permanência do jogador.

ACORDADO

No entanto, os assessores de Neymar afirmam que o jogador deve receber o montante mesmo com a saída porque fazia parte do salário acordado. Neymar deixou o Barcelona após o PSG pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões).