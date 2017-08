Temer sancionou, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A lei estabelece metas e prioridades do governo para o ano e orienta a elaboração da lei orçamentária anual. O texto foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União e estabelece aumento de 4,5% no salário mínimo, dos R$ 937 atuais para R$ 979 em 2018.