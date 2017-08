A partir das 21h45 desta quarta-feira, o Atlético começa a decidir seu futuro em “jogo da vida” na Copa Libertadores. Derrotado por 1 a 0 na Bolívia, o Galo precisa vencer o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Mineirão, por mais de um gol de diferença para avançar às quartas de final da competição.

“SALVAÇÃO”

Se ganhar por 1 a 0, leva a decisão da vaga para os pênaltis. Numa temporada onde só ganhou o Campeonato Mineiro, o Atlético já avisou que tem a Libertadores como a “salvação do ano”.

VIRADAS

“Vamos tentar dar a volta por cima, tentar de tudo para buscar a classificação. Já conseguimos viradas inacreditáveis e vamos tentar mais uma”, destaca o zagueiro e capitão Leonardo Silva. A escalação do Galo não foi divulgada.