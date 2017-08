Confira as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2017, Dia de São Lourenço e Santa Filomena: Folha de São Paulo: “Reforma aprova fundo de R$ 3,6 bilhões para campanhas”; O Estado de São Paulo: “Centrão cobra cargos e ameaça travar Previdência”;

LUZ

O Tempo (Belo Horizonte): ”Conta de luz pode triplicar se Cemig perder usinas, afirma governo”; O Globo (Rio): “Reação ao distritão já conta com 142 deputados”;

SALÁRIO

A Tarde (Salvador): “Salário mínimo passa a ser de R$ 979 em 2018”; Zero Hora (Porto Alegre): “Emprego sobe pelo 4º mês consecutivo no país”;

IMPOSTOS

Valor Econômico (São Paulo): “Congresso rechaça impostos e ainda quer reduzir receitas”; O Liberal (Belém): “Temer promete que não vai aumentar Imposto de Renda”.