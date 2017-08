Mesmo sem entrar em campo, a seleção brasileira ultrapassou a Alemanha e voltou a liderar o ranking de equipes da Fifa, anunciou a hoje a entidade. Confira, pela ordem, as 10 primeiras seleções do ranking: Brasil, Alemanha, Argentina, Suíça, Polônia, Portugal, Chile, Colômbia, Bélgica e França.

CONVOCAÇÃO

Hoje, o técnico Tite anunciou a lista de convocados para os dois próximos compromissos da seleção pelas eliminatórias. Já classificado ao Mundial, o Brasil tem pela frente os jogos contra Equador, no dia 31 de agosto, e Colômbia, em 5 de setembro.

LISTA

Foram convocados os goleiros Alisson, Cássio e Ederson, os laterais Daniel Alves, Fagner, Marcelo e Filipe Luís, os zagueiros Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Rodrigo Caio, os meio-campistas Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Fernandinho, Luan, Coutinho, Willian e Giuliano, e os atacantes Neymar, Gabriel Jesus, Firmino e Taison.