Eliminado nas oitavas de final, o Atlético agora vai lutar para tentar disputar sua 6ª Copa Libertadores seguida. Para isto, terá um longo caminho no 2º turno do Campeonato Brasileiro.

ZONA

A equipe está na 15ª posição, com 23 pontos, 4 a mais que o São Paulo, primeiro time na zona de rebaixamento, e 5 a menos que o Sport, primeiro que estaria classificado para a edição de 2018 da Libertadores.

CAMINHADA

Pelo 2º turno do Brasileirão, o Galo inicia a caminhada às 16h de domingo, recebendo o Flamengo no estádio Independência. O lateral-esquerdo Fábio Santos diz que os jogadores precisam buscar forças para tentar algo melhor na temporada 2017. De grande importância, só resta para o Atlético em 2017 o 2º turno do Brasileirão.