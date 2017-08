São estas as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2017, Dia de Santa Clara de Assis, de Santa Suzana, do Estudante, da Televisão, do Advogado (Dia do Pendura) e do Garçom: Folha de São Paulo: “Cresce oposição a modelo que altera eleição parlamentar”; O Estado de São Paulo: “Temer e DEM tentam atrair Doria para a eleição”;

TETO

O Tempo (Belo Horizonte): “Salário inicial de servidor terá teto de R$ 5.000”; O Globo (Rio): “Governo ainda tenta fechar contas e vai elevar rombo”;

LUCRO

O Dia (Rio): “Governo vai injetar mais de R$ 7 bi nas contas do FGTS”; Jornal do Commercio (Recife): “Lucro do FGTS depositado na conta do trabalhador”;

TESOURADA

Correio Braziliense (Brasília): “Vem aí a tesourada nos gastos com servidores”; Zero Hora (Porto Alegre): “Congresso corre para mudar regras eleitorais para 2018”;