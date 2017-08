O Cruzeiro terá uma equipe mista para o jogo das 11h da manhã de domingo contra o São Paulo, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino hoje, o técnico Mano Menezes escalou a equipe com: Rafael, Ezequiel, Léo, Digão, Bryan, Nonoca, Hudson, Robinho Alisson, Rafael Sóbis e Sassá.

A decisão de mandar a campo um time alternativo se dá em função do jogo decisivo contra o Grêmio na próxima quarta-feira pelas semifinais da Copa do Brasil.