Termina hoje o prazo para inscrição no Enade 2017. O edital com as diretrizes, procedimentos e prazos do Enade foi publicado no Diário Oficial da União.

PROVAS

As provas serão aplicadas em 26 de novembro, em todo o Brasil. A inscrição dos estudantes deve ser feita pelo coordenador do curso no site enade.inep.gov.br.

CADASTRO

Já o cadastro deverá ser feito pelos estudantes e vai de 14 de agosto a 26 de novembro. O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos, habilidades e competências adquiridas em sua formação.