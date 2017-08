As duas recentes eliminações custaram ao Atlético R$ 4,5 milhões de premiação. Com a não ida para as quartas de final da Copa Libertadores e impossibilidade de enfrentar o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil, o Galo deixou de receber R$ 4,5 milhões de premiação por tais avanços que não aconteceram.

LIBERTADORES

Deste montante, R$ 3 milhões escaparam do Atlético diante do Wilstermann, no 0 a 0 em Belo Horizonte após a derrota de 1 a 0 na Bolívia. O outro R$ 1,5 milhão é a cota que a CBF pagaria ao Galo se tivesse vencido o Botafogo nas quartas da Copa do Brasil.

BRASILEIRÃO

Há 16 dias, na estreia do técnico Rogério Micale, o Galo perdeu por 3 a 0 no Engenhão, quando havia vencido o Botafogo por 1 a 0 na ida, em Belo Horizonte. Agora, o Atlético tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente, e a Primeira Liga.