O governador de Guam, Eddie Calvo, pediu à população de 163 mil habitantes para “ficar preparada contra qualquer eventualidade”. Assegurou que o nível de alerta “não mudou”, apesar das ameaças da Coreia do Norte.

RESPOSTA

“É importante esclarecer que se houver um ataque a qualquer território americano, incluindo Guam, enfrentarão uma resposta contundente”, declarou.

NORMAL

O prefeito se dirigiu aos turistas para que prossigam com total normalidade. Qualquer mudança no nível de ameaça virá pelo sistema de alerta de tsunami situados na costa, que inclui televisões, rádios e internet.

AMEAÇAS

O prefeito diz confiar no sistema de defesa antibalística dos EUA e acreditam que as possibilidades de que um míssil caia no território são mínimas. “Guam é tão seguro como Tóquio, Seul ou Taipé”, concluiu, e lembrou que em 2013 Guam sofreu as ameaças da Coréia do Norte.