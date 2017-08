O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez críticas ontem à reforma política em discussão na casa, em especial à instituição de um “valor alto para o fundo público de financiamento de campanha (R$ 3,6 bilhões), sem que houvesse debate prévio com a sociedade, e a seu caráter permanente, e não transitório”. A revelação é do jornal “O Estado de São Paulo”.

“GRAVE”

“Gera uma sinalização equivocada na sociedade, mostra que a politica não quer dar soluções concretas para o futuro, mas para hoje”, disse Rodrigo Maia. “A reforma não parece a melhor, pelo que a gente vê na imprensa. Houve aprovação e temas polêmicos como permanentes, que deveriam ser transitórios, como o fundo eleitoral. Infelizmente se decidiu manter valor alto, que a sociedade não aceita. Como um valor permanente, acho muito grave”, afirmou o presidente da Câmara.

“FALIDO”

Maia atacou também o fim “abrupto do financiamento privado de campanha, ainda que facilitasse atos de corrupção”. E criticou o distritão afirmando que “o sistema eleitoral brasileiro está falido, com pouca renovação na política”.