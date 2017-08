O Japão ativou hoje seu sistema de defesa antimísseis Patriot, após a Coreia do Norte ameaçar a ilha americana de Guam com um ataque de mísseis sobre o território japonês. O ministério da Defesa começou a ativar o sistema de proteção aérea Patriot 3 em Shimane, Hiroshima e Kochi, no oeste do Japão, localidades que segundo a Coreia do Norte poderão ser sobrevoadas por seus mísseis em direção à Guam.

“EXACERBAR”

A tensão regional aumentou nos últimos dias em meio às ameaças de Washington e Pyongyang. Hoje, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu ao presidente Trump que evite "palavras e atos" capazes de "exacerbar" a tensão na península coreana, informou a TV estatal chinesa.

“MODERAÇÃO”

Em conversa por telefone com Trump, Xi exortou ainda todas as partes a "dar provas de moderação" e a "manter um rumo geral de diálogo, negociações e acordo político", destacou a emissora de TV. Segundo a emissora, Trump respondeu que "as relações entre China e EUA se encontram em um estado de bom desenvolvimento, e ainda podem melhorar".