O Cruzeiro colocará em campo um time alternativo no jogo das 11h da manhã deste domingo, no Morumbi, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Bom para o zagueiro Digão, que fará sua estreia com a camisa da Raposa.

REFORÇOS

Recém-contratado, o ex-defensor do Fluminense e do Al Sharjah chegou ao Cruzeiro há poucos dias, estando com condições legais de jogo desde 24 de julho. O técnico Mano Menezes comentou que utilizará Digão contra o São Paulo. Mas não colocará em ação outra contratação, que é o argentino Messidoro, apresentado ontem.

ESCALAÇÃO

A Raposa deve começar jogando com: Rafael, Ezequiel, Leo, Digão, Bryan, Hudson, Nonoca, Robinho, Alisson, Rafael Sobis e Sassá.