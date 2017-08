Neste domingo contra o Flamengo, o técnico Rogério Micale pretende manter a mesma equipe do Atlético que iniciou o jogo contra o Jorge Wilstermann. Fred, que voltou de lesão na última partida e Luan, que sofre com problemas físicos, estão nos planos de Micale para a partida contra o rubro-negro.

REBAIXAMENTO

O clássico Atlético e Flamengo é válido pelo returno do Campeonato Brasileiro e será disputado a partir das 16h, no estádio Independência. O Galo precisa vencer o jogo para se reabilitar no Brasileirão e se distanciar da zona de rebaixamento. O Atlético está a 4 pontos do grupo que cairá para a Série B em 2018.