O returno do Campeonato Brasileiro terá início hoje com dois jogos e prosseguirá amanhã com seis. Às 16h deste sábado jogarão Atlético de Goiás e Coritiba em Goiânia. Às 19h é a vez de Vitória e Avaí em Salvador.

DOMINGO

Às 11h de domingo, o São Paulo receberá o Cruzeiro no Morumbi. Às 16h é a vez de Vasco e Palmeiras em Volta Redonda no Rio; Atlético Mineiro e Flamengo no Independência, e Sport e Ponte Preta no Recife. Às 19h, o jogo será entre Atlético Paraense e Bahia em Curitiba.

SEGUNDA

A rodada terá prosseguimento às 20h de segunda-feira com jogo entre Santos e Fluminense no Pacaembu. Às 20h30 de quarta, a Chapecoense receberá o líder Corinthians em Chapecó, Santa Catarina.