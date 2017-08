O Atlético terá 19 jogos para tentar fechar a temporada no G-6 do Campeonato Brasileiro e, de quebra, evitar um rebaixamento para a Série B. Cinco pontos separam o Galo do G-6 do Brasileirão e 4 da zona de rebaixamento.

OBRIGAÇÃO

Após as eliminações precoces na copa Libertadores e na Copa do Brasil, conquistar uma vaga na disputa internacional do ano que vem virou obrigação.

“FANTASMA”

Mas, antes disso, o Atlético terá a missão de afastar o “fantasma” do rebaixamento. A próxima sequência de jogos pode decisiva para as pretensões do Galo. Às 16h deste domingo, o time receberá o Flamengo no Independência pelo returno do Brasileirão.