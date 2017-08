A polícia do Rio, já atordoada com seguidas mortes de policiais e com o recrudescimento da violência na cidade, tem mais um desafio: descobrir quem pendurou uma arma de guerra, um fuzil, na estátua do cantor norte-americano Michael Jackson, no Morro Dona Marta, no Botafogo. A estátua foi colocada em 2010, um ano após a morte do cantor.

CRIMINOSOS

A estátua - em corpo inteiro - fica no alto do morro, numa laje onde o cantor gravou cenas do clipe "They don’t care about us", em 1996. Em nota, a PM disse que identificou os responsáveis por fazer a foto que circula intensamente pela internet. Seriam criminosos com ordem de prisão em aberto.

MANHÃ

A nota da PM diz: "Cabe ressaltar que a foto possivelmente foi tirada no início da manhã — horário onde há maior movimento nas vielas — para evitar confronto com policiais da UPP".