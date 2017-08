O técnico Mano Menezes se disse aborrecido com a derrota de virada do Cruzeiro para o São Paulo, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“GROSSEIRO”

Mano Menezes lamentou que o resultado tenha sido decidido num lance considerado por ele como “grosseiro”, que foi a marcação de um pênalti duvidoso do lateral-direito Ezequiel em cima do atacante Gilberto.

“ABORRECIDOS”

“Certamente saímos muito aborrecidos... Mas temos que ressaltar coisas boas. As coisas ruins eu espero que vocês falem bastante do que aconteceu, que, na minha opinião, foi grosseiro. Mas a equipe jogou bem”, analisou o treinador.

ALTERNATIVO

A Raposa atuou com um time alternativo, já que a prioridade é o jogo contra o Grêmio na quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, pelas semifinais da Copa do Brasil.