Seg 14/08/17 - 14h - Após dois anos seguidos de queda, vendas no Dia dos Pais crescem 2,5% em 2017

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio apontou uma retomada do desempenho nas vendas no Dia dos Pais deste ano após dois anos seguidos de resultados negativos. Durante a semana da data, de 7 a 13 de agosto, as vendas cresceram 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior (08 a 14 de agosto).

SUBIRAM

Entre a sexta e domingo (11 a 13 de agosto), a alta foi de 1,3% em todo o Brasil, na comparação com o mesmo intervalo de tempo em 2016 (12 a 14 de agosto). Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana do Dia dos Pais subiram 1% ante a mesma semana do ano passado.

CONTRIBUÍRAM

De acordo com a Serasa, a queda na inflação, a redução dos juros e o ingresso dos recursos das contas inativas do FGTS contribuíram para o resultado positivo nas vendas do Dia dos Pais após dois anos de retração.



Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros