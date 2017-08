O técnico Mano Menezes está voltado para o jogo de ida da semifinal contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 21h45 de quarta-feira. “Vamos a Porto Alegre lutar por uma vitória, como tem sido em todos os jogos de primeira passagem nossa na Copa do Brasil. Vamos jogar com um grande adversário e não podemos abrir mão de nada”, declarou Mano Menezes.

MOTIVADOS

O treinador garantiu que a equipe está bem fisicamente e os jogadores estão motivados para a disputa com o tricolor gaúcho. “Vamos confiar bastante, as coisas tem de funcionar bem”, disse Mano.

DECISÃO

A decisão da vaga entre Cruzeiro e Grêmio será no Mineirão, em 23 de agosto. Quem passar enfrentará, na grande final, o vencedor da outra semifinal, entre Flamengo e Botafogo.