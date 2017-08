Seg 14/08/17 - 18h - Galo terá desfalques no jogo de 21 de agosto contra o Fluminense

O Atlético terá importantes desfalques no jogo de 21 de agosto, contra o Fluminense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo não poderá contar com pelo menos dois jogadores titulares.

VOLANTES

Os volantes Adilson e Rafael Carioca, que estavam pendurados, receberam o 3º cartão amarelo e estão fora da partida. Já o zagueiro Gabriel sentiu dores no quadril durante o jogo contra o Flamengo e será reavaliado para saber sobre a gravidade do problema.

BLANCO

Sem os volantes, o técnico Rogério Micale espera pela recuperação de Gustavo Blanco, que também estava machucado. Além de Blanco, o treinador tem como opções Yago, Roger Bernardo e Ralph. Para a defesa, caso Gabriel não se recupere, o Atlético pode utilizar Felipe Santana, Bremer ou Matheus Mancini.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros