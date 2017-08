O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que adiará o plano de um teste de mísseis mirando a ilha americana de Guam, no Pacífico.

EXIGIR

O adiamento é anunciado horas depois que a China, principal aliado norte-coreano, suspendeu as importações de carvão, ferro, chumbo, minério e pescado, o que deve prejudicar fortemente a economia do país vizinho. Kim Jong voltou a exigir aos EUA que "parem de vez com provocações arrogantes".

DESARMAR

Segundo a KCNA, Kim Jong ainda defendeu que os EUA tomem "uma decisão apropriada", a fim de desarmar as tensões e evitar um conflito militar, em referência aos exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul. O treinamento militar, previsto para semana que vem, ainda não foi cancelado por Washington e Seul.