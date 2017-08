A Petrobras divulgou edital para preenchimento de 159 vagas e formação de cadastro para cargos de níveis médio e superior em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Amazonas.

VAGAS

Para nível superior, serão 4 vagas de médico do trabalho júnior e cadastro esperado de 20 candidatos. O nível médio terá 155 vagas em cargos técnicos, com cadastro esperado de 775 candidatos. A inscrição custa R$ 47 e R$ 67 pode ser feita de hoje a 4 de setembro, através do site da Fundação Cesgranrio.

PROVAS

As provas objetivas estão marcadas para 1º de outubro. A remuneração mínima para nível superior é de R$ 9.786,14. No caso dos cargos do nível médio, são R$ 3.681,63 (técnico de enfermagem) e R$ 4.436,38 (demais cargos). O processo seletivo terá validade de 12 meses.