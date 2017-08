A opção por enfrentar o Flamengo no Independência ao invés do Mineirão, como estava acordado, poderá render multa pesada ao Atlético. Isto porque o contrato de 3 jogos feito pelo Galo com a Minas Arena, administradora do Mineirão, prevê multa de R$ 200 mil por quebra de acordo.

ACERTO

No final de julho, o Atlético acertou com a Minas Arena que os jogos contra o Corinthians, no dia 2 de agosto, contra o Jorge Wilstermann, no dia 9, e diante do Flamengo, no dia 13, teriam o Mineirão como palco.

CONTRATO

Mas, às vésperas do jogo contra os bolivianos, pela Copa Libertadores, o Galo comunicou que enfrentaria o Flamengo no Independência. Em nota, a Minas Arena informou que “o contrato deve ser cumprido na íntegra”.