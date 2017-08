Derrotar o Grêmio na Arena Grêmio amanhã, às 21h45, é uma missão bastante difícil. Mas os jogadores do Cruzeiro e o técnico Mano Menezes acreditam que possam deixar Porto Alegre com uma vitória no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

VITÓRIA

O treinador da Raposa já avisou que não se contenta com um empate. ”Vamos a Porto Alegre lutar por uma vitória, como tem sido todos os nossos jogos de primeira passagem na Copa do Brasil”, afirmou o treinador.

DESEMPENHO

Considerando disputas com duas partidas na competição, o Cruzeiro venceu os jogos de ida em 3 ocasiões: contra o Murici (fora), São Paulo (fora) e Chapecoense (em casa). Contra o Palmeiras, a Raposa ficou no empate jogando fora de casa.